Hladina Indického oceánu na severní polokouli stoupá od roku 2004 dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr

Mořská hladina v severní polovině Indického oceánu stoupala v letech 2004 až 2014 dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. V předchozím desetiletí se přitom výška Indického oceánu příliš neměnila. Uvádí to studie zveřejněná v časopise Journal of Geophysical Research. Vědecký tým pod vedením Philipa Thompsona z Havajské univerzity analyzoval údaje o výšce mořské hladiny od 90. let minulého století. Analýza satelitních měření upozornila na náhlou změnu a akceleraci zvyšování hladiny Indického oceánu na severní polokouli po roce 2003. Oceánografové to vysvětlují změnami proudění v atmosféře, v jejichž důsledku se zvýšilo množství tepla transportované od rovníku směrem na sever. Interakce mezi atmosférou a oceánem způsobuje, že hladina oceánů v různých částech světa nestoupá konstantní rychlostí, nýbrž značně kolísá. Ukazuje se, že mořská hladina může po mnoho let stagnovat a pak se prudce zvýšit.Odkazy: AGU Publications