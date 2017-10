Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí

Uplynulé tři čtvrtiny roku (období leden až září) byly jako celek ve srovnání s průměrem za 20. století (14,1 °C) teplejší o 0,87 stupně Celsia. To je o 0,13 stupně nižší odchylka, než jaká byla ve stejné části roku 2016. Letošní rok je zatím druhý v pořadí nejteplejších let za celou dobu měření (od roku 1880), avšak do konce roku se zřejmě posune na třetí místo za rok 2015. Nad pevninami se průměrná teplota odchýlila o 1,37 stupně, nad oceány o 0,68 stupně Celsia. Informoval o tom americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).