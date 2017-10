Babí léto v ČR láme rekordy

Po zadní straně rozsáhlé tlakové výše proudí do střední Evropy teplý vzduch od jihozápadu. Nejvyšší denní teploty na řadě míst v ČR vystupují nad 20 stupňů Celsia. Průměrná denní teplota vzduchu se pohybuje 4 až 5 stupňů Celsia nad normálem (1981-2010).V nedělipadly teplotní rekordy na 34 ze 145 meteorologických stanic, které měří teplotu 30 let a déle. Nejtepleji bylo v obci Hliniště v Jihočeském kraji, a to 24,2 stupně Celsia. Jen o jednu desetinu stupně chladněji bylo ve Vyšším Brodě. V Neumětelech bylo rovných 24 stupňů Celsia.V pondělíbyly teplotní rekordy překonány na 75 stanic s dobou měření nejméně 30 let. Nejvýše teplota vyšplhala v Českých Budějovicích - Rožnově, kde dosáhla 25,8 stupně Celsia. Původní rekord z roku 1885 byl překonán o 2,8 stupně Celsia. Teplotu 25,1 stupně naměřila stanice v Osoblaze. V Javorníku bylo rovných 25 stupňů Celsia.Podobné počasí panovalo i v okolních zemích. V Hurbanovu na Slovensku překročila teplota v pondělí 25 stupňů Celsia.Zdroj: ČHMÚ