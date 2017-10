V Antarktidě bylo letos maximum rozlohy mořského ledu druhé nejnižší od začátku sledování

V Antarktidě dosáhla rozloha mořského ledu svého letošního maxima 15. září, kdy led pokrýval 17,98 milionů kilometrů čtverečních plochy Jižního oceánu. Je to druhé nejnižší maximum od začátku satelitního monitorování v roce 1979. Rekord z roku 1986 byl o 20 tisíc kilometrů čtverečních nižší. Vědci dávají nižší hodnoty rozsahu zalednění v posledních dvou letech do souvislosti s přirozenými změnami Antarktické oscilace.Zdroj: NSIDC (5.10.2017, Arctic sea ice 2017: Tapping the brakes in September)