Jak hospodaření s dešťovou vodou ovlivňuje podobu měst

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz

"Udržitelný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adaptovat na změnu klimatu. Podmínkou je systémové zavádění hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím koordinované aplikace modro-zelené infrastruktury," říká Jiří Vítek, český odborník na hospodaření s dešťovou vodou. Shrnuje tak motiv mezinárodní konference Počítáme s vodou 2017 , již pořádá v úterý 16. 5. 2017 v Praze v budově Novoměstské radnice pražská organizace ČSOP Koniklec.Konference je určena všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na utváření podoby města – od architektů přes zástupce veřejné správy po veřejnost. Přivede do Prahy odborníky, kteří představí příklady hospodaření s dešťovou vodou z Dánska, Francie, Slovenska a ČR. Na Počítáme s vodou 2017 budou společně hledat odpovědi, jak může nakládání s dešťovou vodou ovlivnit podobu měst a jejich schopnost vyrovnávat se s proměňujícími se podmínkami prostředí.O tom, že hospodaření s vodou má souvislosti, které se dají najít i v daleké minulosti, bude mluvit egyptolog a archeolog. Naopak náhled do města budoucnosti nám představí krajinný architektz Německa, který se podílel na vytváření tzv. modro-zelené infrastruktury v Kodani. Ateliér Dreisetl, pro nějž pracuje, prosazuje přístup, kdy ve městě dostává odpovídající prostor práce s vodou a zelení. Tak se vytváří město, které je jednak méně náročné na "údržbu" a jednak přispívá ke kvalitě života svých obyvatel.z Francie přiveze udržitelné městské odvodňovací systémy aze Slovenska se zaměří na samotné téma adaptace na změnu klimatu. Čím by měla města v ČR s adaptací na změnu klimatu začít, na to se pokusí odpovědět, projektant v JV PROJEKT VH.z firmy Ramboll se zaměří na to, jaká konkrétní opatření v úpravě ulic a infrastruktury jsou pro proměnu měst potřeba.z Ministerstva životního prostředí představí českou strategii adaptace na změnu klimatu aze Státního fondu životního prostředí účastníkům řekne, na jaká opatření hospodaření s dešťovou vodou lze získat dotace. Sdruženíukáže projekt komunitního uplatnění dešťové vody v péči o vnitrobloky.Konference Počítáme s vodou se koná již třetím rokem díky podpoře Ministerstva životního prostředí, letos konkrétně Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční podpora projektu umožňuje uspořádat v regionech semináře, které se problematikou přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami zabývají s větším prostorem věnovaným české legislativě a diskuzi o podmínkách konkrétního prostředí konkrétního města. V letech 2017 a 2018 jich v rámci projektu Počítáme s vodou proběhne 10. Oblíbeným setkáním mezi odborníky a zájemci o téma je exkurze do zahraničí, které umožňuje intenzivní debaty a inspiraci podněty z jiného prostředí – ČSOP Koniklec bude realizovat cestu za příklady dobré praxe na podzim 2017 a v květnu 2018.Chystané i proběhlé akce, stejné jako aktuality a odborné články k tématu a podrobnější informace o konferenci a jejím programu uveřejňujeme na internetových stránkách Autor článku: Zdeňka Kováříková