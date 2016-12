WMO: Letošní rok bude zřejmě nejteplejším v historii měření

"Další rok, další rekord. Vysoké teploty, které jsme viděli v roce 2015, budou v roce 2016 nejspíše překonány," řekl generální tajemník WMO Petteri Taalas. "V některých částech arktického Ruska byly teploty šest až sedm stupňů nad dlouhodobým průměrem. Mnoho dalších arktických a subarktických regionů v Rusku, na Aljašce a na severozápadě Kanady mělo teploty nejméně tři stupně nad průměrem. Jsme zvyklí na měření teplotních odchylek v řádu desetin jednoho stupně, ale tohle je něco jiného."Zpráva WMO připomíná, že koncentrace skleníkových plynů v atmosféře stále stoupají, v roce 2015 dosáhla globální koncentrace oxidu uhličitého hranice 400 ppm (parts per million).Plocha pokrytá mořským ledem v Arktidě byla i letos výrazně podprůměrná, přičemž za pozornost stojí rekordně nízké hodnoty v prvních měsících roku a také situace, která trvá od poloviny října, kdy je rozsah zalednění opět rekordně nízký.Jev El Niño, který dominoval roku 2015 a trval do přelomu dubna a května 2016, přispěl k rychlému odumírání korálových útesů, zintenzivnil narušování mořských ekosystémů v tropických oblastech a umocnil tempo zvyšování mořské hladiny (od listopadu 2014 do února 2016 se mořská hladina zvýšila v průměru o 15 milimetrů, přičemž dlouhodobý průměr je 3 až 3,5 milimetru za rok).Nejhorší přírodní katastrofou roku 2016 (do 15.11.) byl hurikán Matthew, který na konci září a začátkem října způsobil v Karibiku a na východním pobřeží USA škody za více než 10 miliard amerických dolarů. Zahynulo přes 1600 lidí.Zpráva WMO byla letos zveřejněna dříve, ještě v době konání klimatické konference OSN, která se koná od 7. do 18. listopadu v marockém Marrákeši. Cílem jednání je zpřesnit pařížskou klimatickou dohodu, na jejímž základě by měl být nárůst teplot omezen tak, aby nepřekročil dva stupně Celsia oproti teplotám před průmyslovou revolucí. Nutno dodat, že tento závazek je spíše politickým gestem a v praxi nelze jeho naplnění očekávat. Navíc je nanejvýš pravděpodobné, že od dohody odstoupí nový americký prezident Donald Trump, který se negativním postojem k této dohodě rozhodně netají. Konference se účastní delegáti ze 196 zemí. Českou republiku zastupuje ministr životního prostředí Richard Brabec.Zdroj: WMO (14.11.2016, Provisional WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2016)