Koncentrace oxidu uhličitého dosáhla v roce 2015 úrovně 400 ppm

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla v roce 2015 úrovně 400 ppm (parts per million). Oproti roku 2014 je to o 2,3 ppm více. Růst koncentrace v loňském (i letošním) roce ovlivnilo silné El Niño, které vyvolalo sucho v tropických oblastech, zvýšilo četnost lesních požárů a snížilo absorbci oxidu uhličitého vegetací. Ve své zprávě vydané 24. října 2016 to konstatovala Světová meteorologická organizace (WMO).Průměrný roční růst koncentrace oxidu uhličitého v období 2006 až 2015 byl 2,08 ppm, v období 1995 až 2005 1,9 ppm, v období 1960 až 2005 1,4 ppm.Mezi lety 1990 a 2015 se radiační působení skleníkových plynů (bez vodní páry) zvýšilo celkem o 37 procent. Největší význam má oxid uhličitý (65 procent z radiačního působení), jehož množství v atmosféře na začátku průmyslové revoluce oscilovalo kolem 278 ppm. Koncentrace metanu (17 procent z radiačního působení) v roce 2015 stoupla o 11 ppb na 1845 ppb (parts per billion), v předindustriálním období se pohybovala okolo 722 ppb. Koncentrace oxidu dusného (6 procent z radiačního působení) se minulý rok zvýšila o 1 ppb na 328 ppb, v polovině 18. století jeho úroveň v atmosféře dosahovala 270 ppb.Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2015.Koncentrace metanu v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2015.Koncentrace oxidu dusného v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2015.Zdroj: WMO (24.10.2016, Globally Averaged CO2 Levels Reach 400 parts per million in 2015)